В мэрии рассказали причины отключения горячей воды с учетом похолодания

Согласно данным Кыргызгидромета, с 17 по 20 апреля в стране ожидались заморозки. В предгорных районах Чуйской, Таласской областей, в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей температура доходила до 0... −2 градусов по Цельсию. В Бишкеке также похолодало, а жители жалуются на низкую температуру в квартирах из-за отключения отопления.

Тем не менее по всей республике 21 апреля отключили горячую воду. 24.kg обратилось в мэрию за комментарием по данному вопросу.

«В прошлом году отключение было с 22 апреля до конца мая, воду дали 1 июня. В этом году тоже отключаем с 21 апреля по 31 мая согласно распоряжению мэрии Бишкека. Горожане привыкли, что раньше горячую воду отключали после майских праздников. Практика последних лет показала, что не только у нас, но и у водоканала есть проблемы с питьевой водой. Где-то ее не хватает. В июне начинается сезон полива. Город растет, жилмассивы растут, все активно начинают поливать свои огороды. В связи с этим мы перенесли сроки отключения на десять дней раньше и начнем проводить ремонтно-профилактические работы», — ответили в мэрии.