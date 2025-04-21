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Общество

Браконьеры попались в «сети закона» на Иссык-Куле

В рамках масштабной кампании по охране природы и водных ресурсов туристическо-экологическая милиция УВД Иссык-Кульской области пресекла девять случаев незаконной рыбалки на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

По ее данным, нарушения были выявлены в ходе ежедневных рейдовых мероприятий, проводимых в период последних 20 дней на территории Иссык-Кульского, Тюпского и Джети-Огузского районов.

В результате задержания у браконьеров было изъято 262 рыбины, среди которых: 210 чебаков, 3 форели, 6 судаков, 31 карась, 8 сигов.

Кроме того, конфискованы синтетические рыболовные сети и одна пластиковая надувная лодка. Все вещественные доказательства изъяты в установленном порядке с составлением соответствующих актов. 

Цель проводимых мероприятий — защита уникальной экосистемы озера Иссык-Куль и предотвращение противоправной деятельности в туристических зонах.

Призываем всех граждан быть бдительными и неравнодушными: если вы стали свидетелем незаконной ловли рыбы, сообщите об этом по короткому номеру 102 или на горячую линию call-центра: 0705009102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326711/
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