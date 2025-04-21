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Общество

Мониторинг реализации проектов продовольственной помощи провел посол РФ в КР

Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов и представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Кожиро Накай при участии представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства образования и науки КР, органов муниципальной власти Чуйской области провели в ряде сел Чуйской области мониторинг реализации финансируемой правительством РФ проектов продовольственной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

Уточняется, что участники группы посетили проект «Продовольствие за работу» в селе Букара Панфиловского района, где также приняли участие в посадке саженцев — спустя три года здесь расцветет яблоневый сад.

Программа поездки включала посещение школы № 3 города Кара-Балты, в которой благодаря финансируемому Россией проекту ВПП ООН в настоящее время горячее школьное питание получают около 640 детей. Дипломаты приняли участие в мастер-классе по приготовлению полезных блюд.

Отмечается, что всего с 2008 года по настоящее время Российская Федерация выделила более $112 миллионов на реализацию программ ВПП ООН в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326709/
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