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Общество

В селе Покровка Таласской области построят школу на 1 тысячу мест

В селе Покровка Манасского района Таласской области построят школу на 1 тысячу мест. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Таласское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для возведения учебного заведения на 1 тысячу ученических мест в селе Покровка.

Планируемая стоимость разработки ПСД составляет 3 миллиона 659 тысяч 418 сомов.

Проектную документацию необходимо разработать в течение 90 рабочих дней после заключения договора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326707/
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