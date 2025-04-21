В селе Покровка Таласской области построят школу на 1 тысячу мест

В селе Покровка Манасского района Таласской области построят школу на 1 тысячу мест. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Таласское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для возведения учебного заведения на 1 тысячу ученических мест в селе Покровка.

Планируемая стоимость разработки ПСД составляет 3 миллиона 659 тысяч 418 сомов.

Проектную документацию необходимо разработать в течение 90 рабочих дней после заключения договора.