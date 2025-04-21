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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Около 90 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу

В Кыргызстане в школы зарегистрировано около 90 тысяч детей. Об этом говорят открытые данные на портале 1mektep.edu.gov.kg.

По сведениям системы, в том числе записано более 1,2 тысячи льготников. Свободными остаются 195 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено 6,2 тысячи детей, во второй — 7,6 тысячи.

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Отметим, что первый этап электронной записи проводится по адресу постоянной прописки — до 1 июня.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326704/
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