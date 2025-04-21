Более 391 гектара территории очистили от мусора в Бишкеке

Более 391 гектара городской территории очистили от мусора. По данным мэрии, в субботнике приняли участие 38 тысяч человек.

Уточняется, что в рамках объявленного двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на уборку столицы вышли 1 тысяча 293 хозяйствующих субъекта. Совместными усилиями очищено 391,5 гектара закрепленных и прилегающих участков.

Для вывоза отходов привлечено 102 единицы спецтехники, вывезено 378,1 тонны мусора.

По данным муниципальной инспекции, все 580 учреждений вышли на уборку на своих закрепленных участках. В ходе уборки очищено 20 тысяч 356 погонных метров ирригационных сетей.

Двухмесячник по благоустройству города продлится до 17 мая.