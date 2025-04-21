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Общество

В Бишкеке будет свой питомник для растений на площади около 100 гектаров

В Бишкеке появится большой питомник. Мэр Айбек Джунушалиев посетил участок, где идет процесс его создания совместно с китайскими инвесторами из Циндао.

По данным муниципалитета, экспериментально высажены 12 тысяч 300 высокорослых саженцев деревьев, 9 тысяч кустарников и корней деревьев на территории более 5 гектаров.

Основные виды высаженных саженцев деревьев и кустарников — это остролистный клен, китайская акация, подвеска Сузуки, липа, белый воск, бегония, тополь Пномпеньский, тополь крупнолиственный, нана красная, тополь Хоккайдо, бук и другие.

Площадь питомника составит около 100 гектаров. Проект реализуется для того, чтобы в дальнейшем высаживать высокорослые деревья на территории столицы. Глава города поручил муниципальному предприятию «Бишкекзеленстрой» перенимать опыт зарубежных специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326699/
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