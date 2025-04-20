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Общество

Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги

В Чуйской области зафиксировано присутствие двух особей белого аиста — редкого и охраняемого вида, занесенного в Красную книгу Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила член орнитологической группы, бердвотчер Гулбара Оморова.

По ее словам, члены орнитологической группы Ассоциации по сохранению биоразнообразия (О-КАСБ) осуществили выезд в Тулекский ключевой орнитологический район (Tulek IBA) с целью картирования мест обитания стрепета.

Они отметили, что в этом сезоне там произошло резкое сокращение посевных площадей люцерны — приблизительно на 80 процентов. Вместо нее теперь в основном сеют пшеницу и овес. Это значительно изменило структуру агроландшафтов, ранее благоприятных для обитания стрепетов.

Высокая концентрация стрепетов (шесть самцов) зафиксирована только на двух уцелевших люцерновых полях.

«Это указывает на сильную фрагментацию ареала и вынужденную скученность особей на ограниченных участках, что может негативно сказаться на размножении и токовании стрепетов. Нужно информировать фермеров, чтобы у них ежегодно была схема севооборота, включая поля люцерны. У государства в таких случаях должна быть стратегия или план выплачивать субсидии тем фермерам, которые оставляют люцерну для сохранения и поддержки редких птиц из Красной книги», — подчеркивают орнитологи.

В ходе обследования они также зафиксировали присутствие двух особей белого аиста — редкого и охраняемого вида.

«Появление белого аиста в пределах IBA может свидетельствовать о наличии благоприятных условий для временного пребывания во время миграции или, возможно, гнездования. Подобные наблюдения имеют важное значение для оценки состояния популяции редких видов и мониторинга биоразнообразия на ключевых природных территориях», — заметила Гулбара Оморова.

Она добавила, что белый аист занесен в Красную книгу КР с 1985 года и находится под охраной с 1975-го. Основные угрозы для него включают осушение болот, сокращение кормовой базы и разрушение гнезд. Весенняя миграция этих птиц проходит с конца марта до начала мая, когда они возвращаются из мест зимовки (Африка, Индия, Ближний Восток) к местам гнездования в Европе, на Кавказе, в Центральной Азии.

Кыргызстан находится на пути их перелета, ранее они не были замечены в Чуйской области, и такие наблюдения являются редкими.

«По предварительным данным, это первое подтвержденное документально (с фотоматериалами) наблюдение данного вида в Чуйской области. В книге орнитолога Эмиля Шукурова упоминается, что в начале XX века белые аисты еще водились в Чуйской долине, но позже исчезли, и причины этого не были ясны. Таким образом, сегодняшняя встреча может говорить о том, что вид возвращается на исторические места временного обитания. Информацию о наблюдениях в советский период найти не удалось», — пояснила Гулбара Оморова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326675/
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