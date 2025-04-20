В Кыргызстане намерены экспортировать опыт технологий и отечественных брендов

В Бишкеке на выставке Central Asian Franchising & Business Expo подписан меморандум о сотрудничестве между «Кыргызэкспорт» и Ассоциацией франчайзеров и франчайзи.

Стороны договорились развивать экспорт не только товаров, но и услуг, бизнес-моделей и франшиз, что создаст условия для роста доли малого и среднего бизнеса в экономике страны.

«Мы продвигаем продукцию и теперь будем продвигать услуги. Проект поддержали 13 экспортеров в выходе на внешние рынки. Креативная индустрия и локальные бренды могут масштабироваться — мы должны торговать не только продуктами, но и идеями», — сказал глава «Кыргызэкспорта» Урмат Такиров.

По данным руководителя Ассоциации франчайзеров и франчайзи Сайкал Асылбековой, за последнее время открыто более 650 франчайзинговых точек. «Кыргызэкспорт» уже оказывает поддержку в этой сфере, и франчайзинг рассматривается как экспорт технологий и отечественных брендов.

Выставка Central Asian Franchising & Business Expo — крупнейшее в регионе событие в сфере франчайзинга и бизнеса. На нем собираются инвесторы, предприниматели и владельцы франшиз. Платформа ориентирована на тех, кто ищет пути масштабирования, запуска нового бизнеса по готовой модели или выхода на рынки Центральной Азии.