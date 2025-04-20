21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;

9.30-16.30 — 12-й микрорайон (павильоны, киоски, магазины возле домов № 32, 38, 39);

9.00-17.00 — переулки Фонтанный, Зайсанский, отрезки улиц Елебесова, Керимова, Куренкеева, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Бадахшан), проспект Чингиза Айтматова, 14, 22, отрезки улиц Белинского, Баялинова, Джамбула, Урицкого, Осипенко, Манаса, Уч-Курганской, Джети-Огузской, военная часть, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Чубак, Бакай-Ата, Каныкей, Ак-Талаа, детский сад № 172, улица Чыйырды), улица Молодая Гвардия, 177, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова);

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Арстанбап, Сайма-Таш);

8.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Манасчи Сагынбая.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Набережная, Клубная), Кой-Таш (улица Акнет), Кок-Жар (улицы Кыдыкеева, Майрам, Лагерь), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Мичурина, Токмакская, 22 га, Победы,Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозская, Калинина, Каджисайская, Кирова, Луганская, переулок Школьный, улицы Чапаева, Узгенская, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шаньская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Чайкиной, Тимирязева, квартал «Западный», 3), село Петропавловка (улица Советская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кашкелен (улицы Токтогула, Эгинбаева), Ак-Бекет (улицы Чехова, Ворошилова, Зеленая), Шабдан, Кызыл-Байрак, Торт-Кул, Калмак-Ашуу, Тар-Суу;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Моловодное (улицы Колхозная, Дружбы, Чапаева), Крупское (улицы Мира, 40 лет Победы, Садовая), Ак-Суу, Плодопитомник (улица Ягодная), Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская), Беловодское (улица Кирова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Проектируемая, Достук), Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев), «ДЭУ Достук» (улица Достук), села Новопавловка (улицы Проектируемая, Корсаковых, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная, Степная, Крупской, Садовая, Лавровых, Громовой, Свердлова, Комсомольская, Школьная, Кирова, Почтовая, Бейшеналиевой, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, детсад), Кызыл-Туу (улицы Шаршенбай, Конок), Сокулук (улицы Свободы, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Торговая, Урожайная, Достук, Ленина, Индустриальная, Краснодарская, Белинского, Заречная, Новая, Проектируемая, Фрунзе, переулки Зеленый, 60 лет Киргизии, Индустриальный), Арал (улица Картанбаева);

9.00-13.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, имени профессора Ли, тупик Центральный), села Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулок Атбашинский, улицы Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулок Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

9.30-14.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (переулок Каиндинский), Эркин-Сай;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Солнечная, Токмакская, Уральская, Луговая, Пролетарская, СКГЭ «Геология»);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Парковая, 14, 16, Чапаева, Комсомольская, Красная, Крапоткина, Пионерская, Челюскина, Жантаева, 1-й микрорайон, 1-3, 5-9, 3-й микрорайон, 28, 30, 31,39), села Талды-Булак (улица Партнерская), Чуй (улицы Ключевая, Покровская);

Кантский РЭС