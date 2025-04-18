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Общество

Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут периодически перекрывать до 5 мая

Водителей и пассажиров информируют о проведении буровзрывных работ на 37-40-м километрах строящейся новой железной дороги на территории Кочкорского района. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Кыргыз темир жолу».

В связи с проведением этих работ участок автомобильной дороги Балыкчи – Кочкор с 40-го по 43-й километр (участок до поворота на перевал Кубакы) будет периодически перекрываться для движения транспорта в период с 5 марта по 5 мая текущего года.

Уточняется, что перекрытие указанного участка будет осуществляться только три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, в период с 08.00 до 17.30. В остальные дни и время движение по данному участку будет открыто.

Водителей и пассажиров призывают учесть данную информацию при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные маршруты. ГП «Кыргыз темир жолу» приносит извинения за доставленные временные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326554/
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