В муниципальные службы Бишкека требуются сотрудники

В городские службы требуются сотрудники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
В МП «Бишкекзеленстрой» требуются более 300 сотрудников.
Заработная плата — 25-40 тысяч сомов.
Телефоны для справок: 0312375332, 0555448884 (WhatsApp).
В МП «Бишкекский городской транспорт» требуются более 500 водителей.
Средняя заработная плата составляет 50-55 тысяч сомов.
Телефоны для справок: 0312531789, 0312534819 (отдел кадров).
В МП «Тазалык» требуются уборщики общественных территорий, погрузчики и сезонные рабочие.
Всего имеется 241 вакантное место. Заработная плата — 15-35 тысяч сомов.
Телефон для справок: 0555977981 или по адресу: улица Ростовская, 19б.
В МП «Бишкекасфальтсервис» требуются инженеры, дорожные рабочие, машинисты, водители.
Всего имеется 92 вакантных места. Заработная плата составляет 25-50 тысяч сомов.
Телефон для справок: +996555888243.
В МП «Бишкексвет» требуются электромонтеры и водитель экскаватора.
Заработная плата — свыше 33 тысяч сомов.
Телефоны для справок: 0312650815, +996700004049 или по адресу: улица Боконбаева, 232.