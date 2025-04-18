В муниципальные службы Бишкека требуются сотрудники

В городские службы требуются сотрудники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В МП «Бишкекзеленстрой» требуются более 300 сотрудников. Заработная плата — 25-40 тысяч сомов. Телефоны для справок: 0312375332, 0555448884 (WhatsApp).

В МП «Бишкекский городской транспорт» требуются более 500 водителей. Средняя заработная плата составляет 50-55 тысяч сомов. Телефоны для справок: 0312531789, 0312534819 (отдел кадров).

В МП «Тазалык» требуются уборщики общественных территорий, погрузчики и сезонные рабочие. Всего имеется 241 вакантное место. Заработная плата — 15-35 тысяч сомов. Телефон для справок: 0555977981 или по адресу: улица Ростовская, 19б.

В МП «Бишкекасфальтсервис» требуются инженеры, дорожные рабочие, машинисты, водители. Всего имеется 92 вакантных места. Заработная плата составляет 25-50 тысяч сомов. Телефон для справок: +996555888243.