Афиша Бишкека на неделю: спектакли, джазовый фестиваль и артисты из России

22-25 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова

Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

23 апреля. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 апреля. Концерт Jany dem

Для вас споют молодые, яркие, харизматичные голоса театра. В программе известные мировые популярные арии, дуэты, а также кыргызские и русские популярные классические песни.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

24 апреля. Спектакль «Дура & Дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 апреля. Концерт МакSим (Россия) Яркая карьера певицы МакSим началась с выхода дебютного альбома «Трудный возраст», который мгновенно привлек к ней внимание и разошелся большим тиражом. На этой пластинке прозвучала композиция «Знаешь ли ты», вскоре ставшая одной из самых популярных песен российской поп-сцены. Bishkek Arena, 20.00. 24 апреля. Кинопремьеры