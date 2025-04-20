Афиша Бишкека на неделю: спектакли, джазовый фестиваль и артисты из России

22-25 апреля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова
Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой
Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.
23 апреля. Спектакль «В чаще»
Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
24 апреля. Концерт Jany dem
Для вас споют молодые, яркие, харизматичные голоса театра. В программе известные мировые популярные арии, дуэты, а также кыргызские и русские популярные классические песни.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.
24 апреля. Спектакль «Дура & Дурочка»
Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
24 апреля. Концерт МакSим (Россия)
Яркая карьера певицы МакSим началась с выхода дебютного альбома «Трудный возраст», который мгновенно привлек к ней внимание и разошелся большим тиражом. На этой пластинке прозвучала композиция «Знаешь ли ты», вскоре ставшая одной из самых популярных песен российской поп-сцены.
Bishkek Arena, 20.00.
24 апреля. Кинопремьеры
«Кызганыч» (триллер). Не случайная встреча, случайная смерть. Двое мужчин оказываются втянутыми в преступление, которое меняет все. Пока страх, подозрения и собственная совесть сжимают кольцо вокруг них, один вопрос не дает покоя: что делать с телом?
«Как перевоспитать дракона» (мультфильм). Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей Земле угрожает опасность. На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан.
«Пес из будущего» (комедия). Известный музыкант попадает в будущее, превратившись в собаку. Чтобы разгадать замысел провидения, ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.
«Расплата 2» (боевик). Агент казначейства Мэрибет Медина пытается найти убийцу ее бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание жестоких убийц, желающих остановить это расследование.
25 апреля. Концерт группы Amalgama (Россия)
За плечами музыкантов — десятки лет опыта, более 450 концертов, участие в крупнейших фестивалях Европы и выступления на одной сцене с мировыми легендами рока. Их музыка — это мощный сплав Hard Rock, Heavy Metal, Glam и Power, наполненный взрывной энергией, шоу, огнем и настоящим драйвом.
Bar 56, 18.00.
25 апреля. Спектакль «Река на асфальте»
Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
25 апреля. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»
Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
25 апреля. Балет «Лебединое озеро»
Необычная постановка с участием звезд российской сцены предлагает новую интерпретацию классического произведения, сохраняя его вечные темы любви, предательства и искупления.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
25 апреля. Моноспектакль «Научи меня жить» (Россия)
Моноспектакль с участием российского актера Максима Аверина — это полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой.
Кыргызская государственная национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
25-26 апреля. ХХ Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»
Выступят коллективы из Кыргызстана, Франции, Германии, России, Испании, Австрии, Японии и Португалии. В Кыргызском национальном музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева состоятся мастер-классы от музыкантов. В эти же дни будут и After party в клубе The Lucky Leprechaun.
Novotel Bishkek city center, 18.00.