В Бишкеке обновляют ирригационные системы

В целях улучшения городской инфраструктуры и обеспечения бесперебойного полива, МП «Бишкекзеленстрой» обновляет ирригационные системы в районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сотрудники предприятия производят монтаж лотков и арычных каналов, по которым впоследствии будет поступать вода к зеленым зонам. Эти системы служат важным звеном в обеспечении эффективного полива газонов, деревьев и клумб.
Работы охватывают парковые зоны, магистральные улицы и общественные пространства. Ирригационные каналы прокладываются с учетом ландшафта и уже существующих инженерных коммуникаций, чтобы вода доходила до нужных точек максимально эффективно.
Отмечается, что все каналы и лотки, где уже ведутся работы, были предварительно очищены осенью 2024 года и повторно весной текущего года.
Мэрия убедительно просит не засорять установленные лотки, арыки и дренажные каналы.