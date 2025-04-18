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Общество

В Бишкеке обновляют ирригационные системы

В целях улучшения городской инфраструктуры и обеспечения бесперебойного полива, МП «Бишкекзеленстрой» обновляет ирригационные системы в районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сотрудники предприятия производят монтаж лотков и арычных каналов, по которым впоследствии будет поступать вода к зеленым зонам. Эти системы служат важным звеном в обеспечении эффективного полива газонов, деревьев и клумб.

Работы охватывают парковые зоны, магистральные улицы и общественные пространства. Ирригационные каналы прокладываются с учетом ландшафта и уже существующих инженерных коммуникаций, чтобы вода доходила до нужных точек максимально эффективно.

Отмечается, что все каналы и лотки, где уже ведутся работы, были предварительно очищены осенью 2024 года и повторно весной текущего года.

Мэрия убедительно просит не засорять установленные лотки, арыки и дренажные каналы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326516/
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