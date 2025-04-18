В уголовном розыске есть трудности с поиском преступников: предложение депутата

Депутат парламента Суйунбек Омурзаков инициирует изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По его словам, в правоприменительной практике подразделений уголовного розыска органов внутренних дел выявлены определенные трудности при осуществлении розыска преступников, по которым уголовные дела окончены и направлены в суд, а также в отношении обвиняемых лиц, находящихся в розыске по уголовным делам, следствие по которым приостановлено.

Проблема заключается в том, что невозможно получить санкцию о проведении специальных следственных действий, так как досудебное производство по ним не проводится и они производством приостановлены.

Согласно статистике, за 12 месяцев 2024 года на территории республики всего находилось в розыске 4 тысячи 455 преступников, из них задержано только 1 тысяча 553.

Объявлено в розыск судебными органами 1 тысяча 492 преступника, или 33,5 процента от общего числа разыскиваемых лиц.

Отмечается, что по указанной категории розыскных дел провести какие-либо специальные следственные действия не представляется возможным, поскольку уголовное дело находится в производстве суда.

Документ призван устранить правовые пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве в части регламентации проведения специальных следственных действий в отношении разыскиваемых лиц.