Дебюрократизация. Регистрация недвижимости должна быть переведена в онлайн

Обновить правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество предлагает Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Новшества в процедуре госрегистрации прав на недвижимое имущество, ограничений прав и сделок с ним разработали в ведомстве.

Отмечается, что правила разработаны с учетом необходимости перехода к цифровым форматам и автоматизации кадастровых систем, а сейчас ведутся работы по автоматизации кадастровых систем.

При новом порядке регистрация прав на недвижимое имущество будет осуществляться онлайн. Граждане смогут подавать заявления через личный кабинет, оплачивать государственную услугу дистанционно.

Нововведения призваны способствовать искоренению коррупции.

В документе также прописаны механизмы ведения Единого государственного реестра прав на недвижимость. Он будет формироваться в автоматизированной системе с интеграцией данных в единую базу.

При этом хранение, выдача и возврат архивных документов осуществляются в бумажном и электронном форматах.