Как в Кыргызстане популяризируют знаменитую трилогию: академию «Манас» выселяют

Сотрудники департамента государственных зданий пришли в госучреждение «Национальная академия «Манас» и попросили освободить занимаемые кабинеты в здании, расположенном в Бишкеке на улице Раззакова, 8/1. Об этом 24.kg сообщил его директор Азиз Биймырза уулу.

По его словам, в 2019 году здание передали на баланс академии. Но сейчас там располагается Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

«Тогда она называлась «Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова». В 2023-м в здание переехало Нацагентство по инвестициям, и им во временное пользование дали четыре кабинета», - пояснил Азиз Биймырза уулу.

Позже, весной прошлого года, ведомство полностью заняло здание на Раззакова. А академия переехала в здание по улице Самойленко, где расположен театр «Манас».

«В ноябре 2024-го меня назначили директором академии. Я тогда пришел к директору агентства Таланту Иманову, и мы получили три кабинета. Сегодня в них работают 35 наших сотрудников. Потом в агентстве сменилось руководство, и новый руководитель Фархат Иминов написал письмо в ГП «Департамент государственных зданий» при управлении делами главы государства с просьбой освободить кабинеты, занимаемые академией «Манас», - добавил директор.

По его словам, вопрос о переселении академии уже ранее рассматривался.

Среди вариантов для переезда называли помещения в Минкультуры, здании Ассамблеи народа Кыргызстана, Национальной академии наук… Но без какой-либо определенности.

Азиз Биймырза уулу уточняет, что коллектив готов к переезду, но в подходящее место. А пока освобождать кабинеты в здании на Раззакова они не могут, потому что им просто некуда идти.

Напомним, 22 апреля 2022 года президент подписал Указ «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» («Манас», «Семетей», «Сейтек»).



В документе прописаны нормы, направленные на популяризацию эпоса, например: создание условий для преподавания, изучения и проведения научных исследований; разработка учебных программ, методичек и наглядных пособий для образовательных организаций; изучение эпоса в образовательных организациях страны и кыргызских диаспорах за рубежом; создание школ манасчи с целью совершенствования традиционного исполнения эпоса…

Кроме того, в феврале 2025-го депутаты Жогорку Кенеша призывали к креативной популяризации эпоса «Манас» среди молодежи.

«Сегодня на три государственных учреждения («Национальный театр «Манас», «Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова» и «Научно-исследовательский институт нематериального культурного наследия кыргызского народа». - Прим. ред. 24.kg), осуществляющим свою деятельность в сфере исследования, распространения и популяризации эпоса «Манас», возложена большая ответственность. Я верю, что они приложат все усилия и представят на мировой арене непревзойденный масштаб и высокое художественное значение эпоса «Манас», чтобы он стал духовной ценностью для каждого кыргызстанца», - говорилось в поздравлении главы государства по случаю Дня эпоса «Манас» в ноябре 2022 года.

Сегодня ответственные за сохранение великого наследия кыргызского народного устного творчества остались со своей проблемой один на один.

Ни кабинет министров, ни другие ответственные чиновники не реагируют на нужды академии «Манас». Ждут окрика президента или очередной даты, чтобы отделаться дежурными формулировками, как им «дорог» героический литературный шедевр?