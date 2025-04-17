18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-15.30 — микрорайон «Аламедин-1», 6;

9.00-18.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8, 8/3, 9-11;

9.00-17.30 — жилмассив «Керамический», отрезки улиц Курманджан Датки, от улицы Фрунзе до улицы Саратовской;

9.30-13.30 — отрезки улиц Горького, Шабдана Баатыра;

15.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Медерова, Суванбердиева, Юнусалиева, Скрябина, переулок Найманбаева;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Боз-Болток, Жазыйра, Куюкова), отрезки улиц Матыева, Туюкской, Леваневского, Смоленской, Лагерной, Яблочной, Иртышской, Волочаевской, жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова, проспект Чингиза Айтматова, 16, отрезки улиц Фучика, Кронштадтской, улица Молодая Гвардия, 175;

9.00-16.00 — отрезки улиц Андижанской, Адырской, Наманганской, Чон-Курганской, контур № 902, улица Рабочая, переулки Коллекторный, Гончарный, мечеть;

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Логвиненко, тупик Логвиненко);

13.00-15.00 — улица Чуй-35, 1а;

15.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Казык» (улицы Ак-Тилек, Тынчтык, Кокомерен, Манас-Ата).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская, Фрунзе, Линейная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту, 17-й район), Аламедин (улицы Заводская, Школьная, Гоголя, Набережная, Маяковского), Карла Маркса (улицы Киевская, 2-я бригада), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Мамыркалиева, Лермонтова, Комсомольская, Советская, Северная, переулок Веселый, улицы Горького, Восточная, Набережная, Ауэзова);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — Кара-Балта (улица Первомайская), село Новониколаевка (улицы Крупской, Ленина);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (улицы Титова, Эшимкана, Кемел), Кашкелен, Ак Бекет, Жаны Алыш;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Маяковского), Кировское (улицы Южная, Зеленая, Суворова, Авизова, Центральная, Кутузова, Полевая, Садовая, Гагарина, Юбилейная, Прудовая), Котовское, СТФ, дачи;

9.00-17.00 — село Люксембург (улицы Советская, Ленина, Джальминская, Западная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улица Восточная), Беловодское (улица Крупской), Ак-Суу (улицы Фрунзе, 1 Мая, Попова, Проездная, Набережная, Живпром, Керамика, Тоголока Молдо, Логвиненко, Толстого, Чкалова, Ватутина, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Есенина, Добровольская, Токтогула, водокачка), Александровка (улица Восточная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Жыламыш (улица Нуркан), Первомайское (улица Тимирязева), Романовка (улица Советская);

9.00-13.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, улицы Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулок Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2А), Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

12.00-16.00 — села Манас (улицы Западная, Степная, Совхозная, Мира), Лесное (улицы Новая, Северная, Западная, Центральная, Средняя, Атбашинская, Проектная, Восточная, Туюк), Комсомольское (улица Проектируемая);

9.30-17.00 — село Майское (улицы Первомайская, Найденова);

9.00-18.00 — село Кун-Туу (улицы Каменная, Новая, Молдосан, Касым, Царенко, Иманалиева, Сейдесенбаева);

9.30-18.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Бекбоева, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Центральная, Кокова, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Гагарина, Калинина), Ровное;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Эпкин (улица Юрьевская), Ивановка (улицы Луговая, Токмакская, Пролетарская, СКГЭ «Геология»);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — Токмак (улицы Логвиненко, Трясина, Герцена, Островная, Казахстанская, Балкашина, Победы, Парковая, 10, 12, 3-й микрорайон, 18, 26);

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык.

3 Таласская область Таласская область