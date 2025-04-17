05:14
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Общество

Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла РФ 2,5 миллиарда рублей

Экзамены по русскому языку для мигрантов в РФ принесли в бюджет страны дополнильные 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев, выступая на коллегии Федерального агентства по делам национальностей.

По его словам, раньше эти средства «шли на коррупцию», а теперь «пришли в казну».

Напомним, в октябре 2024 года Госдума приняла закон, который ввел исключительное право госучреждений проводить языковые экзамены для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда говорил, что инициатива необходима для снижения рисков «мухлежа» и «коррумпирования экзаменационной комиссии».

В ноябре Минобрнауки предложило установить единые расценки на эти экзамены.

В декабре правительство утвердило единую стоимость экзаменов. При приобретении гражданства цена составляет 2,95 тысячи рублей за экзамен по русскому языку и 2,95 тысячи рублей за экзамен по истории РФ и основам российского законодательства.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил повысить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, включив обязательную видеофиксацию, а также изменить проходной балл для успешной сдачи.

«В принципе эти требования предъявляются к выпускникам 9-х и 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — пояснял он.

Отметим, что с декабря 2023-го количество экзаменационных пунктов в России сократилось в пять раз. Они прекратили свою деятельность из-за выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326424/
просмотров: 2149
Версия для печати
Материалы по теме
Посол КР в РФ обсудил с депутатом Госдумы задержание кыргызстанцев в Москве
Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента
Минтруда России сократило число профессий для упрощенного получения ВНЖ
В Севастополе осудили кыргызстанца за избиение
Имамов Кыргызстана проверят на знание Правил дорожного движения
Депутат Госдумы высказалась по поводу инцидента с задержанием граждан КР в РФ
Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. Комментарий Минтруда
Россия запустила в Кыргызстане сайт для помощи в изучении русского языка
Минпросвещения РФ назвало регионы, где проживает больше всего детей мигрантов
Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана
Популярные новости
У&nbsp;бессрочных водительских удостоверений в&nbsp;Tunduk появилась дата действия У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Кыргызстане укрепляют готовность на&nbsp;случай чрезвычайных ситуаций В Кыргызстане укрепляют готовность на случай чрезвычайных ситуаций
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
18 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 апреля, четверг
23:45
Капремонт существующих наццентров запретят. Глава Минздрава о медгородке
23:37
Нейросеть Grok научилась редактировать документы и создавать приложения
23:09
Из числа террористических организаций в России исключили «Талибан»
22:45
В Турции узбекистанца задержали за фотосъемку женщины без разрешения
22:27
В Лейлекском районе проходит фестиваль поэзии «Өрүкзар поэзия күнү»