Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла РФ 2,5 миллиарда рублей

Экзамены по русскому языку для мигрантов в РФ принесли в бюджет страны дополнильные 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев, выступая на коллегии Федерального агентства по делам национальностей.

По его словам, раньше эти средства «шли на коррупцию», а теперь «пришли в казну».

Напомним, в октябре 2024 года Госдума приняла закон, который ввел исключительное право госучреждений проводить языковые экзамены для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда говорил, что инициатива необходима для снижения рисков «мухлежа» и «коррумпирования экзаменационной комиссии».

В ноябре Минобрнауки предложило установить единые расценки на эти экзамены.

В декабре правительство утвердило единую стоимость экзаменов. При приобретении гражданства цена составляет 2,95 тысячи рублей за экзамен по русскому языку и 2,95 тысячи рублей за экзамен по истории РФ и основам российского законодательства.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил повысить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, включив обязательную видеофиксацию, а также изменить проходной балл для успешной сдачи.

«В принципе эти требования предъявляются к выпускникам 9-х и 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — пояснял он.

Отметим, что с декабря 2023-го количество экзаменационных пунктов в России сократилось в пять раз. Они прекратили свою деятельность из-за выявленных нарушений.