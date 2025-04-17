Снизить страховые взносы для работающих пенсионеров намерены в Жогорку Кенеше

Изменения в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», инициированные депутатом Дастаном Бекешевым, вынесены на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что в настоящее время работающие граждане перечисляют в Социальный фонд 10 процентов от заработной платы, из которых 8 процентов направляются в Пенсионный фонд и 2 процента — в Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ).

С индивидуальных предпринимателей и физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, эти 2 процента не удерживаются с 2012 года.

Также от уплаты взносов в ГНПФ освобождены пенсионеры, мужчины, родившиеся до 1 января 1964-го, и женщины, родившиеся до 1 января 1969 года.

Средства ГНПФ можно получить при наступлении пенсионного возраста, при выезде на постоянное место жительства за пределы страны, а также досрочно — на лечение, погашение ипотечных кредитов, в случае безработицы и на иные предусмотренные законом цели.

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«Таким образом, пенсионные накопления становятся важным ресурсом поддержки граждан в различных жизненных ситуациях. В связи с этим предлагается предоставить возможность лицам, уплачивающим страховые взносы по государственному социальному страхованию, добровольно перечислять дополнительные страховые взносы в ГНПФ в любом размере, но не менее 2 процентов от среднемесячной заработной платы», — отмечает инициатор.

Кроме того, в целях поддержки работающих пенсионеров в некоммерческих кооперативах, общественных фондах, общественных объединениях, ТСЖ и религиозных организациях предлагается установить пониженную ставку отчислений в Пенсионный фонд в размере 2 процентов вместо действующих 8 процентов.

Уточняется, что зарплата работников таких организаций формируется за счет членских взносов и не всегда является достаточной.