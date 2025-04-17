Ввести самозапрет на заключение кредитных сделок предлагают в КР

Изменения в некоторые законодательные акты Кыргызстана по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки инициирует депутат парламента Данияр Толонов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан в целях повышения уровня защищенности граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома, а также устранения законодательных коллизий, касающихся обмена кредитной информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями.

В справке-обосновании отмечается увеличение количества случаев мошенничества, особенно с использованием цифровых технологий (фишинг, социальная инженерия, подделка сайтов и номеров телефонов).

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В связи с этим инициатор считает необходимым предусмотреть возможность для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов.

Самозапрет представляет собой добровольное ограничение физического лица (субъекта кредитной информации) на оформление кредитных сделок с ним банками или небанковскими финансово-кредитными организациями. Установление и снятие самозапрета будут осуществляться через государственный портал электронных услуг или иными способами, а соответствующая информация направляться в кредитные бюро.

Уточняется, что законопроект разработан с учетом международного опыта (Россия, Казахстан, Узбекистан), где аналогичные меры доказали свою эффективность в защите граждан от кредитного мошенничества.