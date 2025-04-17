17:13
USD 87.42
EUR 99.39
RUB 1.06
Общество

Ввести самозапрет на заключение кредитных сделок предлагают в КР

Изменения в некоторые законодательные акты Кыргызстана по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки инициирует депутат парламента Данияр Толонов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан в целях повышения уровня защищенности граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома, а также устранения законодательных коллизий, касающихся обмена кредитной информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями.

В справке-обосновании отмечается увеличение количества случаев мошенничества, особенно с использованием цифровых технологий (фишинг, социальная инженерия, подделка сайтов и номеров телефонов).

Читайте по теме
Самозапрет на кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения

В связи с этим инициатор считает необходимым предусмотреть возможность для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов.

Самозапрет представляет собой добровольное ограничение физического лица (субъекта кредитной информации) на оформление кредитных сделок с ним банками или небанковскими финансово-кредитными организациями. Установление и снятие самозапрета будут осуществляться через государственный портал электронных услуг или иными способами, а соответствующая информация направляться в кредитные бюро.

Уточняется, что законопроект разработан с учетом международного опыта (Россия, Казахстан, Узбекистан), где аналогичные меры доказали свою эффективность в защите граждан от кредитного мошенничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326398/
просмотров: 646
Версия для печати
Материалы по теме
Предпринимателям Баткена доступны кредиты по сниженной процентной ставке
Предпринимателям выдано беспроцентных кредитов на более чем 8,8 миллиарда сомов
Опять вернуть гимназии и лицеи в Кыргызстане предлагает депутат
Кыргызстан может получить $2,27 миллиарда от Великобритании
Комитет ЖК одобрил кредит Исламского банка развития на сельхозтехнику
Комитет по бюджету ЖК рассмотрит кредитные соглашения на $250 миллионов
Запрет на пакеты. Малому бизнесу нужна господдержка
Нужно запретить. О вреде биоразлагаемых пакетов рассказала экоактивист
Адвокатов и нотариусов обяжут знать кыргызский язык. Законопроект поступил в ЖК
Чиновникам США, работающим в КНР, запретили вступать в отношения с китайцами
Популярные новости
У&nbsp;бессрочных водительских удостоверений в&nbsp;Tunduk появилась дата действия У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
В&nbsp;Кыргызстане укрепляют готовность на&nbsp;случай чрезвычайных ситуаций В Кыргызстане укрепляют готовность на случай чрезвычайных ситуаций
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
17:08
Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла РФ 2,5 миллиарда рублей Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла Р...
17:00
Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
16:47
Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента
16:28
Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе
16:20
Отбор на чемпионат мира по футболу. Матч КНДР — Кыргызстан пройдет в Эр-Рияде