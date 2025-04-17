Водолазы возобновили очистку озера Иссык-Куль от мусора

Сотрудники Центра водолазной службы МЧС КР приступили к очистке озера Иссык-Куль от мусора и рыболовных сетей, представляющих угрозу флоре и фауне.

По данным пресс-центра МЧС, работы по очистке озера стартовали 12 марта 2023 года по инициативе президента КР Садыра Жапарова с целью предотвращения экологической катастрофы биосферной зоны и сохранения озера. Согласно документу, работы будут вестись непрерывно до декабря 2026 года.

С конца декабря 2024 года по апрель 2025-го работы были приостановлены в целях обновления и ремонта оборудования, а также специального снаряжения.