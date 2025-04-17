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Общество

Минтруда России сократило число профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруда России сократило список профессий для упрощенного получения ВНЖ иностранцами. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на приказ Минтруда, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень сократили с 203 до 29 специальностей. В марте на этапе разработки проекта предполагалось, что в новом перечне будет 31 специальность.

Отметим, что иностранцы и лица без гражданства со специальностями, вошедшими в список, имеют право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание. Кроме того, им необходимо соответствовать ряду критериев. В том числе иметь стаж работы по профессии из перечня не менее одного года непрерывно на дату подачи заявления и соблюдать все требования российского законодательства.

В Минтруда напомнили, что до 2023 года иностранцы с востребованными на российском рынке труда профессиями имели право получить гражданство в упрощенном порядке. По данным МВД России, всего за время действия нормы (с 2017 по 2023 год) правом воспользовались менее 1 процента от общего числа лиц, получивших гражданство РФ. В апреле 2023 года эта норма закона была отменена, как и приказ Минтруда, определявший перечень профессий. В 2024 году она была возвращена по инициативе МВД России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326378/
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