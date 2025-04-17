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Общество

Экс-председателя Верховного суда Мамадияра Исабаева проводили в последний путь

Сегодня, 17 апреля, в городе Бишкеке состоялась церемония прощания с экс-председателем Верховного суда, заслуженным юристом Кыргызской Республики Мамадияром Исабаевым.

В церемонии прощания приняли участие заместитель председателя Верховного суда Нурлан Мусаев, видные государственные и общественные деятели, представители и ветераны судебной системы, а также родные, близкие и коллеги Мамадияра Исламовича.

Нурлан Мусаев отметил, что Мамадияр Исабаев снискал уважение в обществе благодаря своему благородному отношению к старшим, вниманию к младшим, образцовому поведению, верности профессиональному долгу.

«За свою карьеру Мамадияр Исабаев прошел славный путь до высшей должности в судебной системе — председателя Верховного суда, которую он с честью исполнял в 1995–1998 годах. За большой вклад в развитие судебной системы он был удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград. Жизнь Мамадияра Исабаева была достойной, содержательной и значимой. Он оставил после себя добрую память, уважение и глубокий след в сердцах людей», — сказал он.

Мамадияр Исабаев предан земле на Ала-Арчинском историко-мемориальном кладбище «Ала-Арча» в городе Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326377/
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