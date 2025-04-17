Мэрия не планирует расширение дорог в Чон-Арыке в ближайшие годы

Мэрия Бишкека прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг реконструкции магистрали. Там сообщили, что в ближайшие годы не планируется расширение дороги, в том числе снос домов по улице Кожобергенова в Чон-Арыке.

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При реализации подобных планов муниципалитет заранее уведомит горожан в установленном порядке. Службы проведут работы в соответствии с действующим законодательством.

Ранее жители улицы Кожобергенова в Чон-Арыке выступили против планов мэрии по реконструкции магистрали, которая, по их словам, может затронуть около 400 жилых домов.

Горожане сказали, что красная линия, обозначающая границы будущей дороги, внезапно появилась на их участках в 2024 году, хотя до 2018-го проходила рядом с уже существующей трассой. Министерство строительства в свою очередь опровергло информацию о сносе.