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Общество

Эпос «Манас»: дать имена героев трилогии бизнесу или товару теперь не получится

В Минкультуры разрабатывают проект постановления кабмина, направленный на реализацию пункта 2 статьи 5 Закона «Об эпосе Манас». Об этом 24.kg сообщил директор кыргызского национального театра «Манас» Нурбек Талантбеков.

Отметим, что в этом пункте говорится о том, что «использование имен главных героев трилогии «Манас» в наименованиях объектов, находящихся в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности, и выпускаемой ими продукции разрешается в порядке, установленном кабинетом министров Кыргызской Республики».

По словам директора театра, документ будет защищать значимость и ценность эпоса от принижения репутации произведения, когда имена героев эпоса используют для алкогольных напитков, гигиенических средств, носочно-чулочной продукции и прочего.

Кабмин намерен создать специальную комиссию при профильном ведомстве.

«Теперь, если кто-нибудь захочет присвоить имена героев «Манаса» своему бренду, товарному знаку, произведенной продукции или, скажем, назвать ими торговый центр, то он должен будет предоставить необходимые документы в комиссию, - пояснил Нурбек Талантбеков.

По его словам, если присвоение одного из имен героев эпоса не окажет негативного влияния на ценность «Манаса», то комиссия без проблем даст свое согласие.

Если же присвоение названия может принизить ценность эпоса, идеологически негативно сказаться на произведении, то комиссия откажет соискателю. И тогда ни Минэкономики, ни Минюст, ни «Кыргызпатент» не смогут зарегистрировать такое название.

Что касается списка имен героев эпоса, то туда вошли все наиболее известные.

«Вполне возможно кто-то захочет присвоить своей продукции и имена отрицательных героев эпоса. Помните, подобные случаи были - кыргызстанцев возмутило, что один из бывших мэров Бишкека хотел возле памятника Манасу поставить еще один - Конурбаю и Жолою, - рассказал Нурбек Талантбеков.

Гражданин не сможет присвоить продукции или объекту имя героя из «Манаса» и в том случае, если будет мотивировать свое желание именем близкого родственника, мол, планирую назвать в честь него.

«Например, ЦУМ «Айчурек». Предприниматель может сказать, что я назвал его в честь певицы Айчурек Иманалиевой или в честь своей дочери. А этимология имени происходит именно из эпоса. В коллективном сознании это имя ассоциируется с «Манасом». К тому же имена героев эпоса больше нигде не встречаются, этим они уникальны», - пояснил собеседник.

Комиссия будет работать по мере поступления заявок, а документы из регионов можно отправлять в электронном виде. Необходимо предоставить копию проекта здания или продукции, паспорт. Список необходимых бумаг короткий, чтобы не было излишней бюрократии.

Предприниматель должен понимать, если в проекте торгового центра предусмотрено размещение ночного клуба или клуба с элементами стриптиза, то рассчитывать на разрешение комиссии о присвоении имени одного из героев эпоса не стоит.

В состав комиссии войдут представители Минкультуры, Минэкономики, национального театра «Манас», академии «Манаса», Национальной академии наук, Минюста, «Кыргызпатента» и общественных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326370/
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