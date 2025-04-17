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Общество

ГНС изъяла в Джалал-Абаде почти 2 тысячи пачек незаконной партии сигарет

Сотрудники Государственной налоговой службы КР в ходе рейда изъяли незаконную табачную продукцию на рынке «Береке» в Джалал-Абаде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одной из торговых точек рынка изъяли 1 тысячу 820 пачек табачных изделий на общую сумму более 200 тысяч сомов. Продукция не имела акцизных марок и соответствующих сопроводительных документов. На месте оформили документы и передали материалы в правоохранительные органы для правовой оценки.

ГНС напоминает, что за реализацию до 1 тысяч единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тысяч сомов, а за реализацию более 1 тысячи единиц сигарет грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и их соответствие.

Рейды по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции проводятся на регулярной основе на всей территории страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326333/
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