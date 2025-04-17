ГУ «Кызмат» напоминает о графике работы vip-центров в Бишкеке и Оше

Государственное учреждение «Кызмат» информирует о функционировании центров обслуживания иностранных граждан (VIP-центр) в городах Бишкеке и Оше.

Как сообщает ГУ «Кызмат», в этих центрах иностранные граждане могут получить полный спектр необходимых услуг.

Адреса центров:

Бишкек, улица Жумабек, 121 (в здании Дворца бракосочетания);

Ош, улица Курманжан Датка, 211.

Предоставляемые услуги включают:

регистрация иностранных граждан;

прием заявлений на гражданство Кыргызской Республики;

получение карты «Мекен-карт»;

оформление временного и постоянного вида на жительство.

Режим работы центров: