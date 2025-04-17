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Общество

ГУ «Кызмат» напоминает о графике работы vip-центров в Бишкеке и Оше

Государственное учреждение «Кызмат» информирует о функционировании центров обслуживания иностранных граждан (VIP-центр) в городах Бишкеке и Оше.

Как сообщает ГУ «Кызмат», в этих центрах иностранные граждане могут получить полный спектр необходимых услуг.

Адреса центров:

  • Бишкек, улица Жумабек, 121 (в здании Дворца бракосочетания);

  • Ош, улица Курманжан Датка, 211.

Предоставляемые услуги включают:

  • регистрация иностранных граждан;

  • прием заявлений на гражданство Кыргызской Республики;

  • получение карты «Мекен-карт»;

  • оформление временного и постоянного вида на жительство.

Режим работы центров:

  • понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00;

  • обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;

  • суббота и воскресенье: выходные дни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326329/
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