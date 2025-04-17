ГУ «Кызмат» напоминает о графике работы vip-центров в Бишкеке и Оше

Государственное учреждение «Кызмат» информирует о функционировании центров обслуживания иностранных граждан (VIP-центр) в городах Бишкеке и Оше.
Как сообщает ГУ «Кызмат», в этих центрах иностранные граждане могут получить полный спектр необходимых услуг.
Адреса центров:
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Бишкек, улица Жумабек, 121 (в здании Дворца бракосочетания);
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Ош, улица Курманжан Датка, 211.
Предоставляемые услуги включают:
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регистрация иностранных граждан;
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прием заявлений на гражданство Кыргызской Республики;
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получение карты «Мекен-карт»;
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оформление временного и постоянного вида на жительство.
Режим работы центров:
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понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00;
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обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;
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суббота и воскресенье: выходные дни.