Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу

Устранено препятствие, связанное с ограничением на перемещение через российско-белорусскую границу граждан государств – членов Евразийского экономического союза — Армении, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что это стало возможным благодаря вступлению в силу 11 января 2025 года соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ЕАЭС.

«Россия и Беларусь проинформировали комиссию о том, что граждане Армении, Казахстана и Кыргызстана в настоящее время имеют практическую возможность осуществлять въезд-выезд в Россию и Беларусь по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также по путям автомобильного сообщения, перечисленным в приложении к указанному соглашению», — отметили в ЕЭК.

Ранее граждане Армении, Казахстана и Кыргызстана могли въезжать в Российскую Федерацию из Республики Беларусь и выезжать в обратном направлении только авиационным транспортом. Учитывая географическую близость двух стран, это было затратно и не всегда удобно. С вступлением в силу соглашения граждане этих стран ЕАЭС могут пересекать белорусско-российскую границу как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

15 апреля 2025 года коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос об устранении указанного препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.