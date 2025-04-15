18:09
USD 87.45
EUR 99.20
RUB 1.06
Общество

Скоро турсезон. Пробы воды для химических испытаний отберут из озера Иссык-Куль

За время туристического сезона пробы воды из озера Иссык-Куль для химических испытаний отбирают трижды из 20 точек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом координации отбора проб департамента экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Айнура Дарбакова.

По ее словам, анализ воды проводят в мае до начала турсезона, в конце июля — в его середине и в сентябре — после окончания сезона. Результаты проведенных испытаний передают в региональные управления службы экологического и технического надзора для принятия дальнейших мер.

Читайте по теме
Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет

«До сезона вода всегда чистая, а в его разгар имеет место загрязнение нефтепродуктами из-за активного использования водного транспорта. Однако особых, значительных превышений пока не было. Если по результатам наших исследований где-то обнаружено превышение предельно допустимой концентрации, то материалы передаем инспекторам, чтобы они нашли и устранили источники загрязнения», — сказала Айнура Дарбакова.

Она добавила, что проводится мониторинг рек Чу, Талас, а также в Ошской и Джалал-Абадской областях.

«Наш департамент проводит исследования (химический анализ, инструментальные замеры) загрязнения объектов окружающей среды от антропогенного воздействия. Отбираем пробы поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и угля», — заметила завотделом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326117/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Милиции предлагают дать больше полномочий для защиты экологии
КР сможет расторгнуть договор с Казахстаном об аренде объектов на Иссык-Куле
В Джети-Огузе на баланс сельской управы возвращен участок в 145 гектаров
В Жогорку Кенеше предлагают ввести режим ЧС по водным ресурсам
Кольцевую железную дорогу вокруг Иссык-Куля намерены построить за 5-6 лет
Устанавливаются причины гибели лебедей на озере Иссык-Куль
Инвестиционная территория с особым правовым режимом создается на Иссык-Куле
За использование на озере Иссык-Куль гидроциклов теперь будут штрафовать
Владельцы «Спортлагеря» добровольно вернули собственность государству
В Бишкеке откачали воду из урочища, заливающего жилмассив «Арча-Бешик»
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
Россия запустила в&nbsp;Кыргызстане сайт для помощи в&nbsp;изучении русского языка Россия запустила в Кыргызстане сайт для помощи в изучении русского языка
Бизнес
Корни добра: MEGA высаживает будущее в&nbsp;каждом городе Корни добра: MEGA высаживает будущее в каждом городе
&laquo;Баскет добра&raquo; от&nbsp;KFC&nbsp;&mdash; в&nbsp;помощь деткам с&nbsp;онкологией «Баскет добра» от KFC — в помощь деткам с онкологией
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил проект по&nbsp;кибербезопасности El.Kalkan «Элдик Банк» запустил проект по кибербезопасности El.Kalkan
Грандиозная распродажа в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки на&nbsp;смартфоны до&nbsp;40&nbsp;процентов Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
15 апреля, вторник
18:03
Скоро турсезон. Пробы воды для химических испытаний отберут из озера Иссык-Куль Скоро турсезон. Пробы воды для химических испытаний отб...
17:43
Завозили iPhone 16 и Samsung S25 на $700 тысяч. В Таласе пресекли контрабанду
17:38
Корни добра: MEGA высаживает будущее в каждом городе
17:33
У Акылбека Жамангулова взяли деньги, чтобы выпустить на свободу — депутат
17:26
Кабмин определился с местом под строительство девяти кыргызско-российских школ