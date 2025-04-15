Скоро турсезон. Пробы воды для химических испытаний отберут из озера Иссык-Куль

За время туристического сезона пробы воды из озера Иссык-Куль для химических испытаний отбирают трижды из 20 точек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом координации отбора проб департамента экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Айнура Дарбакова.

По ее словам, анализ воды проводят в мае до начала турсезона, в конце июля — в его середине и в сентябре — после окончания сезона. Результаты проведенных испытаний передают в региональные управления службы экологического и технического надзора для принятия дальнейших мер.

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«До сезона вода всегда чистая, а в его разгар имеет место загрязнение нефтепродуктами из-за активного использования водного транспорта. Однако особых, значительных превышений пока не было. Если по результатам наших исследований где-то обнаружено превышение предельно допустимой концентрации, то материалы передаем инспекторам, чтобы они нашли и устранили источники загрязнения», — сказала Айнура Дарбакова.

Она добавила, что проводится мониторинг рек Чу, Талас, а также в Ошской и Джалал-Абадской областях.

«Наш департамент проводит исследования (химический анализ, инструментальные замеры) загрязнения объектов окружающей среды от антропогенного воздействия. Отбираем пробы поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и угля», — заметила завотделом.