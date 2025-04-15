Кабмин определился с местом под строительство девяти кыргызско-российских школ

Участки под строительство девяти кыргызско-российских школ определены и оформлены. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что во время заседания республиканского штаба под руководством заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева детально обсудили ход реализации соглашения, согласно которому Россия построит школы в Кыргызстане.

Из республиканского бюджета на 2025 год уже заложили средства для строительства внешних инженерных сетей и подготовки земельных участков.

Данияр Амангельдиев предупредил, что реализация проекта находится на контроле президента и председателя кабинета министров, поэтому все работы необходимо выполнить в срок.

Напомним, в октябре 2024-го Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил законопроект о ратификации соглашения с Россией о предоставлении гранта на строительство девяти русскоязычных школ. Их построят по типовому проекту с расчетом на 1 тысячу 224 ребенка. Реализацией проекта будет заниматься Евразийский банк развития.