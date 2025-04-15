У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия

В Кыргызстане у бессрочных водительских удостоверений в приложении Tunduk появилась дата действия. Об этом 24.kg сообщили читатели и задались вопросом, с чем это связано.

В мае 2015 года в Государственной регистрационной службе заявили, что отныне водительские удостоверения национального образца будут выдаваться на 10 лет. До этого они были бессрочными — ими по сей день пользуются многие водители КР.

В свою очередь в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») рассказали 24.kg, что в электронной системе Tunduk произошел сбой.

«Произошел сбой при интеграции системы Госагентства по регистрации транспортных средств с системой Tunduk, и у некоторых бессрочных водительских удостоверений появился срок действия. В основном это 2027 год», — пояснили в ведомстве.

Оказалось, что по желанию владелец бессрочного водительского удостоверения по истечении новой даты действия, которая появилась в Tunduk, может не менять свой документ. Для этого необходимо обратиться на портал электронных обращений «Унаа», где сотрудники отдела рассмотрят ваше обращение и попросят убрать сроки действия водительского удостоверения в системе Tunduk.