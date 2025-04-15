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Общество

Депутат предлагает штрафовать за парковку в местах подзарядки электромобилей

Депутат Жогорку Кенеша Алишер Козуев предлагает штрафовать за парковку в местах подзарядки электромобилей. Он разработал соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Поясняется, что документ направлен на обеспечение правовой охраны инфраструктуры для электромобилей и предотвращение их неправильного использования, а также на создание правовых условий для беспрепятственного использования специализированных зарядных станций.

Инициатор полагает, что поправки повысят правовую защиту граждан и экологическое сознание.

По данным Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, по состоянию на 2025 год в Кыргызстане зарегистрированы 7 тысяч 341 электромобиль.

По мнению Алишера Козуева, очевиден динамичный рост количества электромобилей в стране, что свидетельствует о необходимости расширения правового регулирования в сфере зарядной инфраструктуры и правонарушений, связанных с парковкой в местах, предназначенных для подзарядки электромобилей.

Он отметил, что протоколы за стоянку в местах, предназначенных для подзарядки электромобилей, до сих пор не составляли, что, по словам нардепа, подтверждает наличие правового пробела в существующем законодательстве.

Он предлагает дополнить соответствующую статью кодекса формулировкой: «Нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных транспортных средств либо в местах, предназначенных для подзарядки электромобилей, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов)».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326086/
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