В части Бишкека 17 апреля отключат питьевую воду

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» информирует о плановом прекращении подачи питьевой воды в части столицы 17 апреля 2025 года. Отключение продлится с 09.00 до 16.00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В указанный период без воды останутся жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие объекты социально-бытового назначения и промышленности, расположенные в районе, ограниченном следующими улицами:

улица Абаканская — проспект Дэн Сяопина — улица Кустанайская — линия железной дороги;

улицы Кустанайская — Волкова — Садыгалиева — проспект Дэн Сяопина.

Как пояснили в Бишкекводоканале, отключение связано с необходимостью проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Киркомстром» и на городских водопроводных сетях.