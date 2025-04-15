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Общество

Кыргызстан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Кыргызстан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений.

В Абу-Даби 14 апреля подписан меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Кыргызстаном и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, документ подписан с целью облегчения передвижения граждан, путем взаимного признания водительских удостоверений, выданных компетентными органами обеих стран. Официальное вступление в силу меморандума будет объявлено в течение месяца по мере согласования даты между сторонами через дипломатические каналы.

Данный документ подписали директор Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров КР У.Карыпбеков и заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Сейф бин Заед Аль Нахайян.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-эмиратских отношений, включая вопросы создания благоприятных условий для пребывания граждан на территории двух государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326043/
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