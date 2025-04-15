В Балыкчи демонтируют экопост: что построят на этом месте, рассказали чиновники

На въезде в Балыкчи начались работы по созданию туристического комплекса «Кыргыз Дүйнөсү». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

Отмечается, что демонтаж экопоста, расположенного на въезде, связан с реализацией проекта.

«Вместо арки строится туристический комплекс. Завершение планируется до конца текущего года. Его основная территория будет расположена рядом с памятником Петру Семенову-Тян-Шанскому», — сказали в аппарате.

Ранее в соцсетях появилось видео сноса экопоста на въезде в Балыкчи.