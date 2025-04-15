В Кыргызстан из Мьянмы эвакуировано семь граждан, ставших жертвами мошенников

МИД Кыргызстана организовал эвакуацию семи граждан КР из Мьянмы. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что, по предварительным данным, кыргызстанцы стали жертвами мошеннических схем в трудовой миграции. Их незаконно удерживали в военных лагерях на территории Мьянмы после того, как они приняли ложные предложения о высокооплачиваемой работе.

МИД выразил благодарность компетентным органам Таиланда, а также дипломатическим миссиям Казахстана и Узбекистана в Бангкоке за содействие в обеспечении их безопасного возвращения домой.

Кыргызстанцам рекомендуется проявлять максимальную бдительность при поиске работы за границей, особенно если предложения поступают по неофициальным каналам.

МИД призывает обращаться за консультациями в диппредставительства и консульские учреждения КР при возникновении малейших сомнений в легальности трудоустройства.