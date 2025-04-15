Сезон озеленения. Столицу украсят около 1,6 миллиона цветов

С наступлением теплой погоды в столице Кыргызстана началась активная высадка однолетних цветочных культур в рамках ежегодного сезона озеленения. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» приступили к созданию клумб и цветников на городских улицах и в парках. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, на смену весенним тюльпанам придут летние цветы, такие как петунии, тагетесы (бархатцы), сальвии, алиссумы и другие декоративные растения.

Планируется высадить около 1 миллиона 600 тысяч единиц цветочной рассады.

Яркие цветочные композиции появятся в ключевых зонах Бишкека: на площади Победы, площади Ала-Тоо, в Дубовом парке, на улице Пушкина, проспекте Чуй, на пересечении улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра, а также в скверах «Театральный» и «Физкультурный».