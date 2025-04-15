Warner Bros и HBO объявили первых актеров нового сериала «Гарри Поттер»

Warner Bros и HBO объявили первых актеров сериала «Гарри Поттер». Подтверждено участие шестерых актеров, сообщает Variety со ссылкой на шоураннера Франческу Гардинер и исполнительного продюсера и режиссера Марка Майлода.

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Телесериал по франшизе «Гарри Поттер» начнут снимать в этом году.

Директора школы магии и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу («Конклав», «Корона»), декана факультета «Гриффиндор» Минерву МакГонагалл — Джанет Мактир («Перекати-поле», «Белая королева»), а преподавателя зельеварения Северуса Снейпа — Паапа Эссьеду («Я могу уничтожить тебя», «Банды Лондона»).

Съемочная команда продолжает поиск актеров на главные роли — Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Осенью 2024 года HBO запустил открытый кастинг, в нем приняли участие более 32 тысяч детей.