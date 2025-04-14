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Общество

Певица Кэти Перри слетала в космос на ракете компании Blue Origin

14 апреля 2025 года компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно осуществила исторический суборбитальный полет ракеты New Shepard. Об этом пишет ВВС.

Впервые в истории на борту находился полностью женский экипаж. Запуск состоялся со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас.

В составе команды оказались шесть женщин: певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученая в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший инженер NASA Айша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн, а также руководитель миссии Лорен Санчес — журналистка и невеста Джеффа Безоса.

Полет продолжался около 11 минут. Примерно через три минуты после старта ракета-носитель отделилась от капсулы, которая продолжила подъем и достигла высоты примерно 100 километров, пересекла условную границу между атмосферой Земли и космосом — линию Кармана. Участницы полета испытали кратковременную невесомость, после чего капсула благополучно вернулась на Землю и приземлилась в пустынной части Техаса.

из интернета
Фото из интернета

Этот полет стал 11-й пилотируемой миссией Blue Origin и вошел в историю как первый с полностью женским составом экипажа — с момента космического полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Напомним, 20 июля 2021 года сам Джефф Безос совершил первый туристический суборбитальный полет на борту New Shepard.

Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 тысяч за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325986/
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