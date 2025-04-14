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Общество

Кыргызстан занял 79-е место из 107 в рейтинге паспортов

Согласно рейтингу паспортов стран Visa Index 2025, Кыргызстан занял 79-е место из 107.

По данным рейтинга, граждане КР могут посещать 27 стран без визы, получить визу по прибытии в 35 государствах, оформлять eTA (электронное разрешение на въезд) в одной стране, получать eVisa в 40 государствах и оформлять визу заранее в 126 странах.

Среди государств Центральной Азии Кыргызстан уступил только Казахстану, который занял 63-е место. Граждане РК могут путешествовать в 44 страны без визы и делать их по прибытии в 36 государствах.

Тем не менее КР обогнала остальные страны ЦА:

  • Узбекистан — 80-е место (28 государств без визы, 33 — по прибытии);
  • Таджикистан — 84-е место (23 страны без визы, 33 — по прибытии);
  • Туркменистан — 92-е место (14 государств без визы, 33 — по прибытии).

По сравнению с другими странами постсоветского пространства Кыргызстан заметно отстает:

  • Эстония — 11-е место (142 государства без визы, 30 — по прибытии);
  • Литва — 12-е место (140 стран без визы, 30 — по прибытии);
  • Латвия — 12-е место (141 государство без визы, 30 — по прибытии);
  • Украина — 28-е место (110 стран без визы, 37 — по прибытии);
  • Грузия — 45-е место (84 государства без визы, 40 — по прибытии);
  • Беларусь — 60-е место (48 стран без визы, 36 — по прибытии).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325975/
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