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Общество

В пяти угольных котельных Бишкека установили тепловые насосы

Муниципальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» установило 66 тепловых насосов в пяти угольных котельных в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Тепловые насосы установили на котельных, обеспечивающих теплом образовательные учреждения № 118, 111, 106 и дошкольные образовательные организации № 55 и 56. 

Как отмечает муниципалитет, насосы позволят эффективно использовать электроэнергию в предстоящий отопительный сезон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325973/
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