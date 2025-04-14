В пяти угольных котельных Бишкека установили тепловые насосы

Муниципальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» установило 66 тепловых насосов в пяти угольных котельных в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Тепловые насосы установили на котельных, обеспечивающих теплом образовательные учреждения № 118, 111, 106 и дошкольные образовательные организации № 55 и 56.

Как отмечает муниципалитет, насосы позволят эффективно использовать электроэнергию в предстоящий отопительный сезон.