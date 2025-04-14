СМИ отказали дать информацию, ссылаясь на отсутствие у него регистрации

Новостному ресурсу «Вести.kg» госорганы отказали в предоставлении информации, ссылаясь на отсутствие регистрации. Об этом на парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О средствах массовой информации» сообщила представитель издания Гладис Темирчиева.

По ее словам, это произошло из-за категоричной риторики замминистра юстиции Орозбека Сыдыкова.

«Вы ранее часто озвучивали, что СМИ должны обязательно регистрироваться и некоторые госорганы начали приводить это в действие. Лично моей редакции сказали: «Вы не СМИ. Вы не зарегистрированы. Мы вас не нашли в реестре. Мы вам информацию не обязаны давать». Но как так? Мы сейчас говорим о добровольной регистрации. Закон еще не принят. Но то, что госорганы уже начали отказывать в предоставлении информации, вызывает опасения у нас. Прошу на будущее учесть эти моменты», — сказала Гладис Темирчиева.

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Орозбек Сыдыков ответил, что понятие «добровольная регистрация» введена только в обсуждаемом законопроекте.

«Обязательная регистрация предусмотрена в законе о СМИ от 1992 года, и по сей день новостные издания регистрируются. Согласно постановлению правительства, свидетельство регистрации средств массовой информации относится к виду разрешительных документов. На обсуждении предыдущей версии проекта закона у нас были дискуссии, дебаты по этому вопросу. У большинства из вас не оказалось регистрации. Всегда путают регистрацию ОсОО или фонда со СМИ. Это не одно и то же. По действующему закону если у кого-то нет регистрации как СМИ, то вы не являетесь им. Вы являетесь обычным блогером», — сказал он.

Гендиректор издания Govori.TV Кайыргуль Урумканова парировала, заявив, что, согласно закону от 1992- го, новостные сайты не проходят регистрацию, это делают традиционные СМИ (газеты, телевидение). Поэтому и в законопроект вводится новое понятие «сетевое издание».

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.