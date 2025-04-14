Кабмин Кыргызстана утвердил порядок обращения с пластиковыми отходами

Кабинет министров утвердил порядок работы с пластиковыми отходами. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Порядок устанавливает правила сбора, хранения и переработки пластиковых отходов для юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.

Согласно документу, государственные органы, включая органы местного самоуправления, а также все юридические и физические лица обязаны руководствоваться законодательством в области обращения с отходами и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности, связанной с пластиковыми отходами.

Сфера применения. Порядок охватывает все виды пластиковых отходов, за исключением радиоактивных, медицинских и содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Раздельный сбор. Внедряется обязательство разделять пластиковые отходы по видам и маркировкам. Органы местного самоуправления совместно с операторами по обращению с отходами должны создать условия для населения по сдаче, приему и раздельному сбору пластика. Пункты сбора должны иметь соответствующие дизайн и маркировку контейнеров.

Очистка территорий. Органы МСУ определят схемы-локации природных и туристических объектов (горы, лесопарки, озера, реки) и закрепят ответственных за их ежеквартальную очистку от пластика. К этой работе будут привлекаться операторы, производители пластика, общественность и владельцы туристических объектов.

Запреты. Запрещаются переполнение и захламление пластиковыми отходами мест сбора и природных/туристических зон. Запрещено захоронение пластиковых отходов, подлежащих переработке. Не допускается складирование сильно загрязненных пластиковых емкостей с остатками еды и жидкостей вместе с чистыми отходами. Запрещено хранение мелкодисперсных пластиковых отходов (микропластик).

Транспортировка. Перевозка пластиковых отходов должна осуществляться на оборудованном транспорте (с тентами) и при наличии сопроводительных документов (накладная, путевой лист, договор).

Хранение. Временное хранение (до шести месяцев) допускается на производственных территориях, в пунктах приема вторсырья или на специализированных предприятиях при определенных условиях (невозможность своевременной переработки, накопление транспортной партии). Площадки для хранения должны быть оборудованы (например, иметь твердое покрытие, навес).

Переработка (рециклинг). Переработка должна производиться экологически безопасным способом (механическим, химическим или термическим). Процесс должен быть безотходным. Строительство и эксплуатация объектов по переработке должны соответствовать законодательству. Операторы обязаны иметь разрешительные документы, осуществлять производственный контроль, применять очистные сооружения и не допускать сброса неочищенных сточных вод.

Операторы и ответственность. Вводится понятие «Оператор по обращению с пластиковыми отходами» (юридическое или физлицо, занимающееся сбором, транспортировкой, переработкой). Операторы должны регистрироваться в реестре уполномоченного госоргана по охране окружающей среды. Зарегистрированные операторы смогут получать финансовую поддержку от оператора «расширенной ответственности производителей» для выполнения нормативов переработки, создания инфраструктуры. Операторы обязаны предоставлять отчетность.

Снижение использования. Население, производители и импортеры пластика должны принимать меры по ограничению его использования, переходу на многоразовую экологичную упаковку и прекращению бесплатной выдачи полимерных пакетов.

Контроль и ответственность. Госорганы и МСУ будут проводить информационную работу и принимать меры при нарушении порядка. За нарушения предусмотрена ответственность согласно Кодексу о правонарушениях.

Отмечается, что утвержденный порядок не распространяется на радиоактивные и медицинские пластиковые отходы, а также на пластиковые отходы, содержащие стойкие органические загрязнители.