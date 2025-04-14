Кабмин Кыргызстана утвердил порядок обращения с пластиковыми отходами

Кабинет министров утвердил порядок работы с пластиковыми отходами. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Порядок устанавливает правила сбора, хранения и переработки пластиковых отходов для юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.
Согласно документу, государственные органы, включая органы местного самоуправления, а также все юридические и физические лица обязаны руководствоваться законодательством в области обращения с отходами и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности, связанной с пластиковыми отходами.
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Сфера применения. Порядок охватывает все виды пластиковых отходов, за исключением радиоактивных, медицинских и содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ).
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Раздельный сбор. Внедряется обязательство разделять пластиковые отходы по видам и маркировкам. Органы местного самоуправления совместно с операторами по обращению с отходами должны создать условия для населения по сдаче, приему и раздельному сбору пластика. Пункты сбора должны иметь соответствующие дизайн и маркировку контейнеров.
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Очистка территорий. Органы МСУ определят схемы-локации природных и туристических объектов (горы, лесопарки, озера, реки) и закрепят ответственных за их ежеквартальную очистку от пластика. К этой работе будут привлекаться операторы, производители пластика, общественность и владельцы туристических объектов.
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Запреты. Запрещаются переполнение и захламление пластиковыми отходами мест сбора и природных/туристических зон. Запрещено захоронение пластиковых отходов, подлежащих переработке. Не допускается складирование сильно загрязненных пластиковых емкостей с остатками еды и жидкостей вместе с чистыми отходами. Запрещено хранение мелкодисперсных пластиковых отходов (микропластик).
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Транспортировка. Перевозка пластиковых отходов должна осуществляться на оборудованном транспорте (с тентами) и при наличии сопроводительных документов (накладная, путевой лист, договор).
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Хранение. Временное хранение (до шести месяцев) допускается на производственных территориях, в пунктах приема вторсырья или на специализированных предприятиях при определенных условиях (невозможность своевременной переработки, накопление транспортной партии). Площадки для хранения должны быть оборудованы (например, иметь твердое покрытие, навес).
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Переработка (рециклинг). Переработка должна производиться экологически безопасным способом (механическим, химическим или термическим). Процесс должен быть безотходным. Строительство и эксплуатация объектов по переработке должны соответствовать законодательству. Операторы обязаны иметь разрешительные документы, осуществлять производственный контроль, применять очистные сооружения и не допускать сброса неочищенных сточных вод.
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Операторы и ответственность. Вводится понятие «Оператор по обращению с пластиковыми отходами» (юридическое или физлицо, занимающееся сбором, транспортировкой, переработкой). Операторы должны регистрироваться в реестре уполномоченного госоргана по охране окружающей среды. Зарегистрированные операторы смогут получать финансовую поддержку от оператора «расширенной ответственности производителей» для выполнения нормативов переработки, создания инфраструктуры. Операторы обязаны предоставлять отчетность.
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Снижение использования. Население, производители и импортеры пластика должны принимать меры по ограничению его использования, переходу на многоразовую экологичную упаковку и прекращению бесплатной выдачи полимерных пакетов.
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Контроль и ответственность. Госорганы и МСУ будут проводить информационную работу и принимать меры при нарушении порядка. За нарушения предусмотрена ответственность согласно Кодексу о правонарушениях.
Отмечается, что утвержденный порядок не распространяется на радиоактивные и медицинские пластиковые отходы, а также на пластиковые отходы, содержащие стойкие органические загрязнители.