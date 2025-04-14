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Общество

Депутат предлагает запретить вставлять светодиодные лампы в фары автомобилей

Депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев предлагает запретить вставлять светодиодные и ксеноновые лампы в фары автомобилей. Он разработал поправки в Кодекс о правонарушениях.

Инициатор отмечает, что в последние годы наблюдается рост установки светодиодных ламп (Light Emitting Diode), которые имеют другой принцип излучения света по сравнению с галогенными или натриевыми лампами, традиционно используемыми в рефлекторных фарах. LED-лампы излучают свет в более широком диапазоне, что может привести к неправильному распределению света. Рефлектор, разработанный для сосредоточения и направления света от галогенной лампы, неэффективно работает с LED, создавая зоны повышенной яркости или «слепящие» эффекты.

По словам Бактыяра Калпаева, это приводит «к паразитным засветам, ослепляющим встречный транспорт».

Он добавил, что неправильное распределение света машины с диодными лампами в рефлекторных фарах может создавать эффект ослепления для водителей встречного транспорта. Это повышает риск дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 746 человек и 51 погиб.

Нардеп также озвучил статистику со ссылкой на данные МВД: в январе 2025 года в Кыргызстане произошло 486 ДТП.

Запрет на установку светодиодных и ксеноновых ламп в фары, конструктивно не предназначенные для них, направлен на предотвращение ДТП, снижение аварийности и улучшение общей безопасности на дорогах. Он также позволит устранить правовую неопределенность и усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, отмечается в справке-обосновании.

По данным Бактыяра Калпаева, аналогичный запрет действует в Казахстане и Узбекистане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325943/
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