15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;

9.00-18.00 — улица Семашко, 5, 7, 9;

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Манасчи Сагынбая, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Бадахшан), «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 20, улица Панфилова, 152, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5, −13);

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Семиз-Бел);

9.00-14.30 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13, Чубак ажы, Ыйман, Ынтымак, Биримдик, Усонбай), контур № 378, жилгородок «Красный строитель» (улицы Красный строитель, 4, Рабочая, Бельская, Чон-Курганская, Гончарная, переулок Боомский), северная объездная дорога (заправка), ОсОО «Элнурдан», село Маевка (колхоз «Майская иволга», участок № 1);

9.00-12.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-1 — Пригородная-7);

13.00-17.00 — улица Лумумбы, 96.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улица Веселая), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Сельская), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Береговая, Коммунарская, Сельповская);

13.00-17.00 — село Садовое (улицы Набережная, Мыканская);

9.00-12.00 — село Аламедин (улицы Береговая, Победы, Набережная);

9.00-16.00 — село Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок);

10.00-15.00 — села Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Аламединская, Северная, Луговая, Северный тупик, Светлая, переулок Садовый, улицы Новостройка, Мирная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Петропавловка (улица Советская);

13.00-16.30 — села Монолдор, Сары-Булак;

9.00-16.30 — Кара-Балта («Квартал ковровщиков», КГТУ, школа № 11, квартал «Западный», 9, 10), село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка (кошара), села Кашкелен (улица Сматова), Шабдан (улица Назар-Ата);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Линейная, Южная, Советская, Ленина, Фрунзе);

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская);

на 2 часа в течение дня — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Московская, Маяковского);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Восточная, Комсомольская), Беловодское (улицы Фрунзе, Солнечная, Юбилейная);

9.00-13.00 — село Спартак;

12.00-17.00 — село Беш-Терек (кошары);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная), Сокулук (улицы Степная, Восточная, Первомайская, Фрунзе, Ынтымак, переулок Первомайский), Джаны-Джер (улица Лесхоз);

9.30-17.00 — село Майское (улицы Найденова, Первомайская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Бухара (улица Исаева), Чорголо (улица Токтогула), Эркин-Сай (улица Джуматаева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — село Чолпон (улицы Токтогулова, Лайлиева, Западная, Кычан, Новая, Орозалиева, Садовая, Кадыралиева, кошары);

9.00-17.00 — село Юрьевка (улицы Советская, Украинская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Горького, Коммунальная, Шамсинская, 4, Гагарина, 45, 40, 38, 58, Дубовицкого, 122, 126);

9.00-18.00 — села Арал, Ак-Бешим, Заказник.

3 Нарынская область Нарынская область

9.30-17.00 — село Конорчок;

9.30-18.00 — села Казыбек, Кызыл Туу;

9.00-19.00 — село Ат-Баши;

10.00-17.00 — село Казарман (улицы Бердалиева, Жорова, микрорайон «Нур-Жайык», 16, 18);

10.00-13.00 — село Байзак.

4 Таласская область Таласская область