В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 103-летию Чолпонбая Тулебердиева

В Бишкеке в парке имени Чолпонбая Тулебердиева, Героя Советского Союза, состоялся митинг-реквием, приуроченный к его 103-й годовщине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, в мероприятии участвовали первый замглавы муниципальной администрации Первомайского района, депутаты Жогорку Кенеша, представители Общественного фонда имени Чолпонбая Тулебердиева и Совета ветеранов войны, Вооруженных сил.
Участники почтили память Чолпонбая Тулебердиева минутой молчания и возложили цветы к памятнику.