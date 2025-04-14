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Общество

В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 103-летию Чолпонбая Тулебердиева

В Бишкеке в парке имени Чолпонбая Тулебердиева, Героя Советского Союза, состоялся митинг-реквием, приуроченный к его 103-й годовщине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в мероприятии участвовали первый замглавы муниципальной администрации Первомайского района, депутаты Жогорку Кенеша, представители Общественного фонда имени Чолпонбая Тулебердиева и Совета ветеранов войны, Вооруженных сил.

Мероприятие организовано с целью увековечивания памяти о подвиге героя, отдавшего жизнь во имя свободы и мира во время Великой Отечественной войны.

Участники почтили память Чолпонбая Тулебердиева минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325941/
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