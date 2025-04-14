Кыргызстан поддержал диалог о едином образовательном пространстве Евразии

В Москве прошел международный общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей». Он состоялся в национальном центре «Россия» и был приурочен к годовщине создания автономной некоммерческой организации «Евразия». Об этом сообщают организаторы.

Кыргызстан на мероприятии представлял заместитель министра образования и науки Альберт Махметкулов. Он принял участие в пленарной сессии «Единство образовательного процесса в Евразии», где обсуждались вопросы интеграции образовательных систем, реализации совместных программ и расширения академических обменов между странами евразийского пространства.

Форум объединил более 600 участников из различных государств — представителей органов государственной власти, бизнеса, образовательной и научной среды, культурных и общественных организаций.

В рамках рабочей поездки в Москву Альберт Махметкулов также посетил Российский технологический университет МИРЭА, где ознакомился с системой подготовки инженерных кадров, реализуемыми образовательными программами и практико-ориентированным обучением на базе сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими институтами и предприятиями.