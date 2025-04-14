20:43
USD 87.45
EUR 99.59
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан поддержал диалог о едином образовательном пространстве Евразии

В Москве прошел международный общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей». Он состоялся в национальном центре «Россия» и был приурочен к годовщине создания автономной некоммерческой организации «Евразия». Об этом сообщают организаторы.

Кыргызстан на мероприятии представлял заместитель министра образования и науки Альберт Махметкулов. Он принял участие в пленарной сессии «Единство образовательного процесса в Евразии», где обсуждались вопросы интеграции образовательных систем, реализации совместных программ и расширения академических обменов между странами евразийского пространства.

Форум объединил более 600 участников из различных государств — представителей органов государственной власти, бизнеса, образовательной и научной среды, культурных и общественных организаций.

В рамках рабочей поездки в Москву Альберт Махметкулов также посетил Российский технологический университет МИРЭА, где ознакомился с системой подготовки инженерных кадров, реализуемыми образовательными программами и практико-ориентированным обучением на базе сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими институтами и предприятиями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325935/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
Здание Национального университета находится в залоге у южнокорейской компании
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
В&nbsp;Бишкеке 13&nbsp;апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi В Бишкеке 13 апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi
Водитель, выехавший на&nbsp;встречную полосу, оштрафован на&nbsp;15&nbsp;тысяч сомов Водитель, выехавший на встречную полосу, оштрафован на 15 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке успешно провели операции по&nbsp;пересадке почек трем пациентам В Бишкеке успешно провели операции по пересадке почек трем пациентам
Бизнес
Около 4&nbsp;тысяч человек приняли участие в&nbsp;полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025 Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
MEGA дарит подписку &laquo;Яндекс Плюс&raquo; на&nbsp;90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; связал самое маленькое село Кыргызстана со&nbsp;всем миром «Кыргызтелеком» связал самое маленькое село Кыргызстана со всем миром
KICB с&nbsp;партнерами высадили 1&nbsp;тысячу 800 саженцев KICB с партнерами высадили 1 тысячу 800 саженцев
14 апреля, понедельник
20:41
Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатори...
20:18
Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в Мар-а-Лаго
20:16
В Аксыйском районе сошел сель. Затопило дорогу Кербен — Кызыл-Куль
19:59
В Кыргызстане справки о судимости будут выдавать только в электронном виде
19:41
В Кыргызстане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП — ЕАБР