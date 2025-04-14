В Бишкеке пройдет выставка к 80-летию Талгата Миррахимова

В Бишкеке состоится выставка, приуроченная к 80-летию художника Талгата Миррахимова.

Талгат Миррахимов — заслуженный деятель культуры КР, живописец, известный своими работами, отражающими жизнь и природу Центральной Азии.

Он начал карьеру художника в 1968 году, с 1988-го — член Союза художников.

По словам внучки художника Малики, творчество Миррахимова — это тонкий диалог с природой и человеком. Его картины наполнены искренней любовью к природе Кыргызстана и Центральной Азии. Пейзажи переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.

Экспозиция пройдет в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева с 18 апреля по 4 мая.