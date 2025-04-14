23:44
USD 87.45
EUR 99.59
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке пройдет выставка к 80-летию Талгата Миррахимова

В Бишкеке состоится выставка, приуроченная к 80-летию художника Талгата Миррахимова.

Талгат Миррахимов — заслуженный деятель культуры КР, живописец, известный своими работами, отражающими жизнь и природу Центральной Азии.

Он начал карьеру художника в 1968 году, с 1988-го — член Союза художников. 

По словам внучки художника Малики, творчество Миррахимова — это тонкий диалог с природой и человеком. Его картины наполнены искренней любовью к природе Кыргызстана и Центральной Азии. Пейзажи переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.

Экспозиция пройдет в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева с 18 апреля по 4 мая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325927/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки
Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей, мастер-классы и кинофестиваль
Кыргызские предприятия представили свою продукцию на выставке в Ташкенте
Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки
Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и концерты
История, которая объединяет: выставка «Литература Победы» откроется в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и спектакли
Афиша Бишкека на выходные: саундтреки, «Дон Кихот» и стендап
Посвященная традиционному ремеслу Кыргызстана выставка откроется в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: творческий вечер, концерт романсов и моноспектакль
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
В&nbsp;Бишкеке 13&nbsp;апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi В Бишкеке 13 апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi
Водитель, выехавший на&nbsp;встречную полосу, оштрафован на&nbsp;15&nbsp;тысяч сомов Водитель, выехавший на встречную полосу, оштрафован на 15 тысяч сомов
Бизнес
Около 4&nbsp;тысяч человек приняли участие в&nbsp;полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025 Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
MEGA дарит подписку &laquo;Яндекс Плюс&raquo; на&nbsp;90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; связал самое маленькое село Кыргызстана со&nbsp;всем миром «Кыргызтелеком» связал самое маленькое село Кыргызстана со всем миром
KICB с&nbsp;партнерами высадили 1&nbsp;тысячу 800 саженцев KICB с партнерами высадили 1 тысячу 800 саженцев
14 апреля, понедельник
23:39
Google запустит специальную версию сервисов искусственного интеллекта для детей Google запустит специальную версию сервисов искусственн...
23:19
Кыргызстан занял 79-е место из 107 в рейтинге паспортов
22:45
В пяти угольных котельных Бишкека установили тепловые насосы
22:23
В Бишкеке пройдет выставка к 80-летию Талгата Миррахимова
22:00
Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы