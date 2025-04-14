В Бишкеке пройдет студенческий театральный фестиваль «Жаңы ысымдар»

В Бишкеке с 15 по 18 апреля пройдет X международный студенческий театральный фестиваль «Жаңы ысымдар» («Новые имена»). Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

В этом году фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей и опять станет площадкой для молодых талантов в сфере театрального искусства. В рамках мероприятия студенты, обучающиеся театральным специальностям из Кыргызстана, Турции, Казахстана, Узбекистана, России и Азербайджана, представят свои лучшие спектакли. Вход бесплатный.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 апреля 2025 года с 17.30 до 19.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.